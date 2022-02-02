Burhaniye’de Adramytteion Antik Kenti ilgi gördü

Burhaniye İlçesinde, yaklaşık 15 yıldır devam eden kazılarda Ören Adramytteion Antik Kentine ait önemli kalıntılar ortaya çıkarken, Ören Meydanında sergilenen eserler ilgi gördü. Ören sahilini çok sevdiğini anlatan İstanbullu Kaan Tuna, eserlerin tahrip olmaması için üzerinin camla kaplanmasını istedi.

Ören Mahallesinin değişik yerlerinde yapılan kazılarda önemli bulgulara rastlanırken, meydanda yer alan eserler de yöreye gelenlerin ilgisini çekiyor. Ören’in tarihi yapısı, meşe ağaçları ve mavi bayraklı plajı ile dikkat çektiğini anlatan 47 yaşındaki Kaan Tuna, eserlere daha çok sahip çıkılmasını istedi. Ören’i çok sevdiğini anlatan Tuna, “ Her Ören’e gelişimde sahili gezerim. Bu eserlere da bakmadan geçmem. Burasının etrafı telle çevrildiği için iyi oldu. Ancak, buraya şişe filan atanlar olur. Üzeri camla kaplanırsa çok iyi olacak” dedi. Koruma projesi hazırlandığını anlatan Kazı Başkanı Doç.Dr.Hüseyin Murat Özgen,” Ören Meydanı için hazırladığımız Arkeoloji Temalı Park ve Peyzaj Projesi Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teslim edildi. İnşallah, önümüzdeki yaz yapılmasını bekliyoruz.” dedi.