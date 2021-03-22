Burhaniye’de Açık Lise diplomaları verilmeye başlandı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Açık Lise’yi bitiren gençlere diplomaları verilmeye başlandı. 75 kişinin diploma almaya hak kazandığını anlatan Müdür Bülent Dükancı, mezun gençlerin diplomalarını almak için kendilerine başvurmalarını istedi.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde Açık Lise kayıtları tamamlanırken, bu yıl mezun olanlara da diplomaları verilmeye başlandı. Mezun olan iki kişiye diplomalarını veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Bu yıl 75 öğrencimiz diploma almaya hak kazandı. Hazırlanan diplomaları da vermeye başladık. Diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizi bekliyoruz. Şu anda, yaklaşık 500 kişi Açık Lise’ye devam ediyor” dedi.