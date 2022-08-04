Burhaniye’de 56 yıl sonra arkadaşı ile buluştu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesirli fotoğraf sanatçısı emekli öğretmen Ali Hikmet Varlık, Burhaniye de oturan ortaokul arkadaşı Oğuz Yalçın ile 56 yıl sonra buluştu. Arkadaşı ile hasret gideren Varlık, insan portrelerinden oluşan Gördüğüm İnsan adlı albümünü de hediye etti.

Balıkesir’de oturan 70 yaşındaki fotoğraf sanatçısı emekli öğretmen Ali Hikmet Varlık, bir etkinlik için geldiği Burhaniye’de 56 yıl sonra ortaokul arkadaşı emekli astsubay Yalçın Oğuz ile karşılaştı. Sarmaş dolaş olan iki arkadaş okul anılarını anlattı. Yalçın Oğuz, arkadaşı Ali Hikmet Varlık’ı Taylıeli Mahallisindeki yazlığında ağırladı. Arkadaşı Yalçın Oğuz’a Balıkesir’de her kesimden insan portrelerinin yer aldığı 67 sayfalık albümünü hediye eden Varlık, ortaokul arkadaşını görmekten çok mutlu olduğunu söyledi. 50 yıldır fotoğraf çektiğini anlatan Ali Hikmet Varlık, “Bir etkinlik için Burhaniye’ye gelmiştim. Burada 56 yıldır görmediğim ortaokul arkadaşım Yalçın Oğuz ile karşılaştım. Benim için sürpriz oldu. Hasret giderdik. Okul anılarını anlattık. Çok mutlu oldum” dedi. Yalçın Oğuz’da “56 yıl sonra arkadaşımı görmek beni de çok sevindirdi. Telefonunu aldım. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz” dedi.