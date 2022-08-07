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Burhaniye’de 35 yıl muhtarlık yaptı şimdi tuhafiyeci oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde aralıksız 35 yıl muhtarlık yapan Ahmet Gürbüz, 3 yıldan beri oğluna ait tuhafiyeci dükkanında çalışıyor. Çalışmayı çok sevdiğini anlatan 72 yaşındaki Gürbüz, mahalle halkından kopamadığını söyledi.

BALIKESİR 07.08.2022, 14:52
Burhaniye’de 35 yıl muhtarlık yaptı şimdi tuhafiyeci oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde aralıksız 35 yıl muhtarlık yapan Ahmet Gürbüz, 3 yıldan beri oğluna ait tuhafiyeci dükkanında çalışıyor. Çalışmayı çok sevdiğini anlatan 72 yaşındaki Gürbüz, mahalle halkından kopamadığını söyledi.

Burhaniye’de Kocacami Mahallesi’nde 35 yıl aralıksız muhtarlık yapan 2 çocuk babası Ahmet Gürbüz, 3 yıldan bu yana da oğlu Erdem Gürbüz’e ait tuhafiye dükkanında çalışıyor. Mahalle halkından kopamadığını anlatan Ahmet Gürbüz, “Kocacami Mahallesi’nde 1984-2019 yıllara arasında 35 yıl muhtarlık yaptım. Muhtarlığı bıraktıktan sonra da oğluma ait işyerinde çalışmaya başladım. Çünkü çalışmayı seviyorum. Mahalle halkından kopamadım. Pek çok vatandaş gelip derdini bana anlatıyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

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