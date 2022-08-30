Burhaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Burhaniye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.Yılı törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında çelenklerin konmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapılırken, ardından halk oyunları gösterileri düzenlendi ve geçit töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında çelenk töreninin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler törene katılanların bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından düzenlenen halk oyunları gösterileri törenlere renk kattı. Özgür Kanatlar Bandosunun eşliğinde düzenlenen geçit töreni de büyük ilgi gördü. Törenlere Balıkesir AK Parti Milletvekili İsmail Ok da katıldı. Törenin sonunda Kaymakam İlyas Memiş, Milletvekili İsmail Ok, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler törende görev alanları tebrik etti.