Burhaniye turizmde parlayan yıldız olacak

Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Turizmci Doç. Dr. Muammer Bezirgan, turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala Burhaniye turizmi için fırsatlar ve dikkate alınması gereken konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 1.5 yıldır süren pandemi sürecinde en ağır darbeyi turizm sektörünün aldığını anlatan Bezirgan, yaşanan salgının, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları ana teması seyahat olan turizm sektörünü derinden yaraladığını kaydetti. Bezirgan, “Salgının seyri açısından aşılamanın hızlanması ile birlikte tünelin ucundaki ışık görünmeye başladı. Turizmde de istatiksel verilerde 2021 yılının nisan ve mayıs aylarında bir hareketlenmenin, bir toparlanmanın başladığını görüyoruz. Bu toparlanma Balıkesir geneli ve Burhaniye’de de yaşanmaya başladı. Önümüzdeki dönemde Burhaniye Turizmi önemli fırsatlara sahip. Burhaniye’nin sahip olduğu doğal ve fiziksel çekicilikler pandemi sonrası yeni turizm trendleri için çok uygun. Artık insanlar daha izole, kalabalık ve sıkışık olmayan, ferah destinasyonları tercih ediyorlar. Burhaniye ilçemiz tam da bu noktada devreye girebilir. Karavan turizmi, kamping, doğa turizmi ve ikinci konut turizmi açısından güçlü özelliklere sahibiz. Pandemi hassasiyeti ile güneydeki büyük otelleri tercih etmeyecek olan İstanbul pazarı, ulaşım kolaylığı ve doğal yapısı nedeniyle körfeze kayacak. Ciddi bir taleple karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle küçük ölçekli işletmelerimiz hiç olmadığı kadar bir taleple karşılaşabilir. Bu sınavı başarılı bir şekilde verebilirsek, önümüz açık. Pandemi koşullarına uygun hizmet üretimi çok hassas bir konu. Yasakların kalkmasıyla birlikte temmuz ayının başında turizmde çok büyük bir hareket başlayacak. Temmuz ve ağustos ayları, gelecek turizm sezonları için çok kritik öneme sahip. Turizm işletmelerimizin misafirlere pandemi koşullarına uygun hizmet vermeleri çok önemli. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle riayet edilmeli. Burhaniye güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu herkese göstermeli. Ancak bu şekilde turizmde önemli bir ivmelenmenin başlangıcını yapabiliriz. Tüm ilçe ve bölge olarak sezona hazır girmeliyiz. Ayağımıza kadar gelmiş bu fırsatı kaçırmamamız gerekir” dedi.