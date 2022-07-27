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Burhaniye TEM Büro Amirliğinde buruk veda

İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2.Bölge hizmeti için tayini çıkan polis memurları için uğurlama yemeği düzenlendi. İlçe de, asayişi sağlamak için uzun ve yorucu mesai harcayan polis memurları İbrahim Yener, Cemal Bozdağ ve Cumhur Karakaş için düzenlenen uğurlama yemeğinde, mesai arkadaşları ile bir araya geldiler.

BALIKESİR 27.07.2022, 14:15
Burhaniye TEM Büro Amirliğinde buruk veda

İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2.Bölge hizmeti için tayini çıkan polis memurları için uğurlama yemeği düzenlendi. İlçe de, asayişi sağlamak için uzun ve yorucu mesai harcayan polis memurları İbrahim Yener, Cemal Bozdağ ve Cumhur Karakaş için düzenlenen uğurlama yemeğinde, mesai arkadaşları ile bir araya geldiler.

Ören Kafem Restorandaki veda yemeğinde birlik ve beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği sergilendi. Tayinleri çıkan polis memurları Burhaniye’de bulunmaktan, ilçeye hizmet etmekten dolayı onur duyduklarını anlatırken, hizmet ettikleri süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Burhaniye halkına ve meslektaşlarına teşekkür ettiler. Komiser Hakan Dereli, tayini çıkan polis memurlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, hizmet anısı olarak da plaket takdim ederek yeni görev yerlerinde başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

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