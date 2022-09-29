Burhaniye sezonun ilk maçına hazır

Burhaniye’de, Bölgesel Amatör Lig Bal Takımı’nda mücadele eden Burhaniye Belediyespor sezonun ilk lig maçında 2 Ekim Pazar günü saat: 15.00’da Burhaniye’de Spor Toto Stadında, Edremit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Cem Baki, Yardımcı Antrenör Recep Serkan Çetintaş ve Kaleci Antrenör Yetkin Akman, 2021-2022 sezonuna iyi hazırlandıklarını, takıma yeni alınan sporcularla sezona iddialı bir giriş için hazır olduğunu ve yönetim kurulundan, teknik heyetine kadar işbirliği içerisinde güçlü bir takım olarak tek hedeflerinin üst lig için mücadele olduğunu belitti.

Burhaniye Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Ali Kemal Deveciler “Oyuncularımız ciddiyetle coşkuyla ve tüm enerjileriyle maça odaklanmış durumda. Genç ve yetenekli tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Mücadeleden ve oyun anlayışından vazgeçmeyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. 2 Ekim Pazar günü Burhaniye Spor Toto Stadında oynanacak olan Burhaniye Belediyespor -Edremit Belediyespor maçına tüm sporseverleri bekliyoruz”dedi.