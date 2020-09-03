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Burhaniye sanayi sitesi yenileniyor
BALIKESİR’İN BURHANİYE İLÇESİ SANAYİ SİTESİNİN ALTYAPISI VE YOLLARI YENİLENİYOR.
BALIKESİR 03.09.2020, 11:12
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sanayi sitesinin altyapısı ve yolları yenileniyor.
Burhaniye Belediyesi yıllardır kanayan yarayı sarmaya başladı. Senelerdir yağmur suyu şebekesinden yaşanan sorunlarla boğuşan Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi, Burhaniye Belediyesi tarafından yaptırılan çalışmalarla çözüme kavuşturuluyor.
Her yağmur yağdığında altyapıdan kaynaklı yaşanan sorunlardan dolayı su taşkınları yaşayan Sanayi sitesi, Burhaniye Belediyesi tarafından yaptırılan alt ve üst yapı çalışmalarıyla yenileniyor.
Yağmur suyu kanallarının yenileme çalışmalarıyla birlikte üst yapı çalışmalarını da yaptıran Burhaniye Belediyesi, sanayi sitesinin içinde ki bozuk yollarında asfalt yüzeylerini temizleyerek yeni sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.
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