Burhaniye polisi kurallara uymayanlara göz açtırmıyor

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da kurallara uymayanlara göz açtırmadı. Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş’ın da katıldığı denetimlerde 40 araç ve 53 kişi sorgulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye de işlem uygulandı.

Burhaniye’de Cumartesi günü kar yağışına rağmen denetimlerini sürdüren ekipler takdir topladı. Covid-19, trafik ve asayiş tedbirleri konusunda taviz vermeyen ekipler, 40 aracı ve 53 kişiyi sorguladı. 1 narkotik şüphelisini de yakalayan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye de işlem yaptı. Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, hayvanların doyurulması konusunda belediye ile işbirliği yaptı. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.