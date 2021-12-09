Burhaniye OSB’de 4 fabrika daha faaliyete başlayacak

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederken, 4 yeni fabrikanın daha hizmete gireceğini söyledi.

Kaymakam, faaliyete başlayan zeytin yağı ve salamura zeytin üretimi yapan Verde Zeytincilik ile meyve sebze kurutma alanında üretim yapan Martın Brothers Fabrikalarına ziyarette bulundu. Firma yetkilileri tarafından karşılanan Kaymakam Memiş, yatırımları inceleyerek fabrikalardaki çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Zeytinyağı ve zeytin üretim aşamaları hakkında bilgi alan Kaymakam, yeni hasat döneminin üreticilere, ilçeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak firma yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. İlçedeki OSB‘de iki fabrikanın daha faaliyete başlamasından dolayı memnuniyetini ifade eden Kaymakam İlyas Memiş, dört fabrikanın daha yakın zamanda faaliyete başlayacağını bildirdi. Ziyarette, Kaymakam Memiş’e Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel eşlik etti.