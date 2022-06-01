banner550

banner549

banner547

Son Dakika
3600 ek gösterge çalışması saat 14'te Erdoğan'a sunulacak!
3600 ek gösterge çalışması saat 14'te Erdoğan'a sunulacak!
Milli sporcu kalp krizinden öldü
Milli sporcu kalp krizinden öldü
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha

Burhaniye MYO’da teknik gezi düzenlendi.

Burhaniye Meslek Yüksekokulunda(MYO)düzenlenen teknik gezi ilgi gördü. Öğretim görevlisi Meziyet Narin ile turizm bölümü öğrencileri Yat ve Marina İşletmeciliği dersi dahilinde Ayvalık Setur Marina işletmesini ziyaret etti.

BALIKESİR 01.06.2022, 12:56
Burhaniye MYO’da teknik gezi düzenlendi.

Burhaniye Meslek Yüksekokulunda(MYO)düzenlenen teknik gezi ilgi gördü. Öğretim görevlisi Meziyet Narin ile turizm bölümü öğrencileri Yat ve Marina İşletmeciliği dersi dahilinde Ayvalık Setur Marina işletmesini ziyaret etti.

Ziyarette işletme yetkilileri tarafından ülke de son yıllarda gelişmekte olan yatçılık ve marinacılık konularında öğrencilere güncel bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin sektörü yakından tanımaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr Muammer Bezirgan, " öğrencilerimizi mümkün olduğunca sınıflardan dışarı çıkararak sektörle buluşturmaya çalışıyoruz. Derslerin özelliklerine göre işletme ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Setur Marina yetkililerine öğrencilerimize olan ilgileri için teşekkür ediyorum " dedi. Marina ziyareti ikramlar ile son buldu.

Yorumlar (0)
25°
açık