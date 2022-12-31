Burhaniye MYO’ da Narko Gençlik Eğitimi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli "Narkotik Suçlarla Mücadele" konusunda eğitimli personel tarafından Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Narko Gençlik Eğitimi verildi. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin arzı ile mücadele çerçevesinde daha fazla kitleye ulaşabilmek, genel kolluk görevlilerine destek olmalarını sağlamak ve farkındalık uyandırmak amacıyla verilen eğitim ilgi gördü.

Uzmanların, gençlerin zararlı alışkanlıklar edinmemesi amacıyla başlattıkları çalışmalar ilgi gördü. Konuşmacılara teşekkür eden, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Muammer Bezirgan, “Okulumuzda emniyet mensubu uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimler oldukça faydalı oldu. Öğrencileri uyarıcı maddelerden korumak için gereken tüm tedbirleri aldık. ‘’Narko Gençlik’’ eğitimlerinin başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu tür eğitimler için kolluk kuvvetleri ile işbirliğimiz sürecek” dedi. Eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.