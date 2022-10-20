Burhaniye metruk binalardan kurtuluyor

Son zamanlarda asayiş ve güvenlik bakımından sıkça şikayet alan metruk binalar için imar kanunu uygulamaya sokan Burhaniye Belediyesi, Kaymakamlık ile yaptığı merkez ve kırsal mahallelerde bulunan metruk binaların yıkımı için aralıksız faaliyetlerini sürdürüyor. 100’e yakın binanın tespitinin yapıldığı ilçede, yaklaşık 8 ay içinde 60 binanın yıkımını tamamlayan Belediye ekipleri, 19 binanın güvenlik önlemini alarak, 20’ye yakın tespit edilen metruk binanın da yıkım işlemlerini tamamlamak için çalışıyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kaymakamlığın da içinde bulunduğu çalışmalar neticesinde öncelikle asayiş sorununa neden olan metruk binaların yıkımının ilçede yaşayan yurttaşlar adına önem arz ettiğini vurguladı. Emniyete bu konu hakkında çok şikayet geldiğini ve Kaymakamlıkla birlikte çalışmalara başladıklarını belirten Deveciler “Gerek asayiş, gerekse de can güvenliği bakımından bu binalarımızın ıslahını en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.