Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezine teşekkür belgesi

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi’nin hazırladığı proje, teşekkür belgesi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 Verimlilik Proje Ödül Törenine katılan Burhaniye ekibi mutlu döndü.

Kocaeli Gebze Bilişim Vadisinde yapılan yarışmaya 468 proje katılırken, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi’nin projesi de, saha ziyaretine açılan 107 proje arasına girdi. Teşekkür belgesi aldıklarını anlatan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, “ 468 projenin yarıştığı ve bizim de aralarında olduğumuz 107 proje saha ziyaretine kaldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tek kurum olarak kaldığımız finallerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Tersanesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ ne geçilerek ilk 3 e giremedik. Büyük kamu kurumlarını geride bırakarak 88 puan alan projemiz Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi. Ödül töreni sonunda Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile bir araya gelme fırsatımız oldu. Sayın bakanımıza projemizi anlattık ve bakanımızın övgüsüne mazhar olduk. Sayın bakanımız Balıkesir’e selamlarını iletti. 8 ay süren bu yarışma sürecinde yanımızda olan proje ekibimize ve Sever Sever Makine sahibi Coşkun Sever abime teşekkürü borç bilirim” dedi.