Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi’nde bir ilk daha

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi gerçekleştirdiği birçok ulusal ve uluslararası projelerden elde ettiği deneyim ile farklı bir maceraya atıldı. Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi “Güneşten Üret Kendin Tüket” adlı proje ile verimlilik ödülünün sahibi oldu.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, hazırladığı projelerle adından söz ettirmeye başladı. Hazırladıkları” Güneşten Üret kendin Tüket” adlı proje ile merkezin elektrik ihtiyacı karşılanırken, para da kazanmaya başlayan merkez takdir topladı. Projelerin devam edeceğini anlatan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan; “Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz birçok projeden aldığımız güç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nın “Verimlilik Proje Ödülleri” ne başvuru yaptık. 2019 yılında 25 kamu kurumunun başvurduğu ödüllere bu yıl biz de kurum olarak başvuru yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın en prestijli ödüllerinden biri olan verimlilik ödüllerine geçtiğimiz yıl sonuçlandırdığımız “Güneşten Üret Kendin Tüket” isimli projemiz kaynaklık etmektedir. 19 Haziran 2020 tarihinde kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile şu ana kadar aylık b bin 500 TL yıllık 18 b in lirayı bulan elektrik faturasından kurtulduk. Ayrıca 11 ayda 9 bin 970 TL elektrik satışı gerçekleştirdik. GES tesisimize ek olarak kurduğumuz 3 atölye ve laboratuvar ile hem ilçemiz öğretmenlerine, hem de okulumuz öğrenci ve mezunlarına “Yenilenebilir Enerjiler” alanında mesleki eğitimler veriyoruz. Projemizde yer alan birçok faaliyet ve etkinlik ile proje ödüllerine başvuru yaptık ve inşallah ödül alarak yine ilimizde bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz.Çok deneyimli ve özverili öğretmen ve idarecilerle çalışıyoruz.. Katma değeri yüksek projeler ile eğitim kalitesi ve çeşitliliğini artırıyoruz. İnsan kaynağımızın niteliğini ve yeterliliğini geliştiriyoruz. Tüm bunları yaparken şahsi bir beklentiden ziyade kurumsal olarak insanımıza değer katmak istiyoruz. Başvurusunu yaptığımız “verimlilik proje ödülleri” de kurumsal bir ödüllendirme. Bu noktada insanımıza değer katarak ülkemize değer katma anlayışında hareket eden proje ekibimizdeki tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim” dedi.