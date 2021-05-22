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Burhaniye Mesleki Eğitim de proje atağı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, bu yıl Erasmus + projelerinde atağa geçti. Merkez Müdürü Gürhan Kuştutan, öğrencilerin oto boya ve kaporta stajı için Macaristan’a gideceğini anlattı.

BALIKESİR 22.05.2021, 12:39
Burhaniye Mesleki Eğitim de proje atağı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, bu yıl Erasmus + projelerinde atağa geçti. Merkez Müdürü Gürhan Kuştutan, öğrencilerin oto boya ve kaporta stajı için Macaristan’a gideceğini anlattı.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak için yurt dışı seyahatlerin devam edeceğini bildirildi. Şimdiye kadar 6 proje ile 50 öğrenci ve 15 öğretmenin yurt dışına gittiğini anlatan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, “Geçtiğimiz yıl kabul edilen ve halen yürütmekte olduğumuz “Oto boya ve kaporta stajı” isimli projemizin 8 öğrenci 1 öğretmen ile Macaristan ve 8 öğrenci 1 öğretmen ile İtalya hareketliliğini pandemi dolayısıyla önümüzdeki eğitim-öğretim yılında gerçekleştireceğiz” dedi.
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