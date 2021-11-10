Burhaniye Kaymakamı zeytinyağı işletme ziyaretlerine devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadının başlaması ile birlikte zeytinyağı işletmeleri tam kapasiteyle çalışırken, Kaymakam İlyas Memiş’de işletme ziyaretlerine devem ediyor. Kaymakam, dün de Taylıeli Mahallesi’nde bulunan ve organik üretim yapan Laleli Zeytinyağı İşletmesi üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Memiş, işletme sahibi Mehmet Laleli tarafından karşılanırken, zeytinin fabrikada yağa dönme aşamalarını izledi. Kaymakam, işletme sahibi Laleli’den bilgi alırken, markalaşmanın önemine dikkat çekti. İşletmeyi gezen Kaymakam Memiş, zeytin toplama ve üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Aromatik ve organik zeytinyağları üreten Laleli Zeytin ve Zeytinyağı İşletmesi’nin sahibi Mehmet Laleli’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Kaymakam, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Kaymakam İlyas Memiş’e zeytinyağı işletme ziyaretinde Kaymakam Adayı Merve Ayşe Arslan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala eşlik etti.