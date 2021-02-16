Burhaniye Kaymakamı Koronavirüs denetimlerine katıldı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Koronavirüs denetimlerine katıldı. Denetimler kapsamında, ilçedeki işyerleri otomobiller ve toplu taşıma araçları denetlendi

Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığındaki denetim ekibi, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma konusunda denetimleri artırdı. Denetimlerde, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan kişilerin muafiyet gerekçelerine uygun hareket edip etmedikleri kontrol edilirken, sokağa çıkma kısıtlaması süresince kapalı olması gereken işyerlerinin bu zorunluluğa riayet edip etmedikleri de denetlendi. Kaymakam İlyas Memiş, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince belirli saatler içerisinde faaliyette bulunması gereken işyerlerinde çalışma sürelerine riayet edilip edilmediğinin denetlendiğini anlatırken, işyerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konularının ele alındığını söyledi. Kaymakam İlyas Memiş ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe merkezinde araçlar ve açık olan işletmelere yönelik denetimler yaparken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de İzmir yolu üzerinde yapılan denetimlere katıldı. Kaymakam İlyas Memiş ve beraberindeki ekipler, otogarda da incelemelerde bulundu. Kaymakam İlyas Memiş’in denetim çalışmasına, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ve İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Burak Alim Çelik de eşlik etti. Kaymakam İlyas Memiş, “Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır. Bunun için vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını bekliyoruz” dedi.