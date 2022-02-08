Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunu ziyaret etti

Burhaniye’de, Kaymakam İlyas Memiş, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu’na ziyarette bulundu.

Yakın zamanda tadilatının tamamlanmasından ardından hizmete başlayan okulda incelemelerde bulunan Kaymakamımız İlyas Memiş, okul müdürü Abdullah Erez ve öğretmenler tarafından karşılandı. Yıkılıp yeniden yapılacak olan Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu ve Mustafa Keskin İlkokuluna ait sınıfları da ziyaret eden kaymakam, öğrencilerle sohbet etti, okul müdürlerinden, eğitim öğretim hizmetleri ve koronavirüsle mücadelede okullar da alınan önlemler hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam, bazı sınıflara da uğrayarak öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam İlyas Memiş’e okul ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’de eşlik etti.