Burhaniye kar sınavında başarılı

Burhaniye’de ilk gün yüksek rakımlı köylerde, ikinci gün ise tüm ilçe de kendini gösteren kar yağışı Belediyenin yaptığı çalışmalar neticesinde sorunsuz olarak geçirildi.

Özellikle Kazdağları ve Madra dağlarının yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Burhaniye’ye bağlı yüksek rakımlı köyleri de kapladı. Hacıbozlar, Sarılar, Yaylacık, Kuyucak ve Çallı kırsal mahallelerinde oldukça etkili olan kar yağışına Belediye ekipleri anında müdahale etti. Çoğu yamaç olan köy yollarının kapanmaması ve olası kazaları önlemek için iki gündür hazırlıklı olarak çalışmalarını yapan ekipler, kar yağışıyla birlikte köylerde olası yol kapanmalarını önlemek ve buzlanmanın önüne geçmek için çalışmalar yaparken takdir topladı. Belediye iş makineleriyle ilk müdahale yapılırken, çalışmalar sonrası ekipler vardiyalı olarak meteorolojik duruma göre çalışmalarını tamamladı.