Burhaniye ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu

Burhaniye’nin turistik mahallesi Ören sahili, tarihi meşe ağaçları ve ipek gibi kumu ile büyük ilgi görürken, yapılan ışıklandırma çalışmaları ile ışıl ışıl oldu.

Gece saatlerinde Ören’e gelen vatandaşlar ışıklandırmalara hayran kalıyor. Yollarda ve meydanda yapılan ışıklandırmaların Ören’e renk kattığını anlatan Emekli bankacı Mustafa Karabıyık ve Cenan Aktuna, “Belediyeyi tebrik ediyoruz. Ören Mahallesi doğal güzelliği ile ilgi görüyordu. Yapılan yeni düzenleme Ören’e gece de ilgiyi artırdı. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.