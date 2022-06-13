Burhaniye İHL’de öğrenciler okula yüzlerce kitap kazandırdılar

Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Lisesi’nde öğrenciler ’Geri Dönüşüm İslami İlimler’ projesi çerçevesinde okul kütüphanesine yüzlerce kazandırdılar. ‘İslam da İsraf Haramdır’ sloganı ile yola çıkan öğrenciler, proje dahilinde yüzlerce kitabı gönüllülerden toplayarak kütüphaneye hediye ettiler.

Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesinde, atıl kablo kanallarından raf, eski bilgisayar kasalarından da dolaplar yapılırken, çok sayıda kişi ve kurumda kitap bağışında bulundu. Okulda 150 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Okul Müdürü Ahmet Ulvi Kara, “Hazırladığımız Geri Dönüşüm İslami İlimler Kütüphanesi kısa zamanda kitaplarla doldu. Öğrencilerimiz buradan faydalanıyor. Ayrıca, öğrencilerimiz için rahat okuma mekanı oluşturduk. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.