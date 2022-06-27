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Burhaniye Emniyetinden genel asayiş uygulaması
Burhaniye’ de, yaz sezonunun başlaması dolayısıyla Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamalarını artırdı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kamu düzeninin sağlanması vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde istirahatlerini geçirmesi amacıyla düzenlenen genel asayiş uygulamaları takdir topladı .
BALIKESİR 27.06.2022, 12:45
Burhaniye’ de, yaz sezonunun başlaması dolayısıyla Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş uygulamalarını artırdı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kamu düzeninin sağlanması vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde istirahatlerini geçirmesi amacıyla düzenlenen genel asayiş uygulamaları takdir topladı .
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş uygulamalarının yanı sıra, trafik denetimlerini de sıklaştırdı. Bu tarz uygulamalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Burhaniye emniyetine teşekkür etti. Vatandaşlardan ihbar telefonlarını kullanmalarını isteyen Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, yaz sezonu boyunca bu tarz uygulama ve denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade etti.