Burhaniye Emniyet Müdürü Dikmetaş, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu

Burhaniye ilçesinde, başarılı ve sevilen emniyet müdürü Yasin Dikmetaş, il içinde yapılan değişiklikler dahilinde Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Müdür Yasin Dikmetaş’ın, bundan sonra Körfez ilçelerinden ve Koca Seyit Havalimanindan sorumlu olarak Körfezde yaşayan halkın mutluluğu için diğer ilçe emniyet müdürleri ile birlikte görev yapacağı kaydedildi. .

Görev yaptığı 2 yıldan fazla süre boyunca Burhaniye’ de halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden personeli ile görev yapan Dikmetaş’ın terfi etmesi sevinçle karşılandı. Göreve başladıktan bu yana “Ben de Burhaniyeliyim” diyen Yasin Dikmetaş, yaptığı başarılı görev ile Burhaniye halkının büyük takdirini kazandı. Burhaniyeli vatandaşlar, “Burhaniye halkı olarak kendilerini gelecekte daha üst makam ve görevlerde görmek dileğiyle; yolunuz ve bahtınız açık olsun değerli müdürümüz. Görev yaptığı 2 yıldan fazla süre boyunca Burhaniye’nin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden personeli ile görev yaparak halkın takdir ve sevgisini kazanan müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kendisini her zaman “Burhaniyeliyim ben” diyen müdürümüze biz de Burhaniye sizi her daim yaptığınız güzel hizmetler için bağrına basacak diyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun değerli müdürüm” diye konuştular.