Burhaniye’ de resmi bayramlaşma töreni yapıldı

Burhaniye’de, düzenlenen bayramlaşma töreni bürokratlar ile vatandaşları buluşturdu. Şehit Turhan Bayraktar Parkında düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ev sahipliği yaptı.

Şehit Turhan Bayraktar Parkındaki bayramlaşma, bürokratlarla vatandaşları buluşturdu. Bayramlaşmaya Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlara teşekkür eden Kaymakam İlyas Memiş, ”Pandemi nedeniyle iki yıldır bir araya gelemiyorduk. İnşallah pandemi bitiyor. İnşallah böyle devam eder. Hepiniz e teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, “Hepinizin bayramlarını kutluyorum. İnşallah daha güzel günlerde bir araya geliriz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Şehit Turhan Bayraktar Parkındaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Burhaniye Devlet Hastanesi ziyaret edildi.