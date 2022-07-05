Burhaniye’ de Reşitköy Barajı kaldığı yerden devam ediyor

Burhaniye de, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığınca yapılan açıklamada; yapım çalışmaları sekiz ay önce duran ve bugüne kadar % 40’ı bitmiş olan Reşitköy Barajı inşaatının, Kurban Bayramı sonrası tekrar başlayacağı belirtildi. Bazı STK’larca Bölge İdare Mahkemesine açılan dava sonucu ; Bölge İdare Mahkemesi’nce ÇED raporu uygun bulunmayarak inşaatı durdurulan Reşitköy Barajı ve Bahadınlı Regülatörü Sulaması ile Yıkama-Eleme Tesisi ile ilgili olarak AK Parti Burhaniye İlçe Başkan Yardımcıları Güven Buluş ve Turhan Güler ,ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu, "Reşitköy Barajı için yeniden hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği dahilinde kurulan ilgili komisyon tarafından incelenmiş, değerlendirilmiş, halkın görüş ve önerileri alınarak 29.06.2022 tarihinde Nihai ÇED Raporu olarak kabul edilmiştir. Nihai ÇED Raporunun kabul edilmesi sonucunda ;Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı da, zaman geçirmeksizin "ÇED Olumlu" kararını onaylamış olup; inşaat süreci Kurban Bayramı sonrası yeniden başlayacaktır. Su depolama kapasitesi 92,3 milyon metreküp olan Reşitköy Barajının tamamlanmasıyla, depolanacak su ile toplam 63 bin 416 dekar alan sulanacak. Reşitköy Barajının tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 94 milyon 396 bin lira katkı sağlanacak” dedi.