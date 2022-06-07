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Burhaniye’ de Köy Grup Teknisyenliği binası yıkılıyor

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Mahallesinde yaklaşık 30 yıl önce yapılan Köy Grup Teknisyenliği binası ilgisizlik yüzünden yıkılmaya başladı. Bu güne kadar neredeyse hiç kullanılmayan iki katlı bina ilgi bekliyor.

BALIKESİR 07.06.2022, 10:15
Burhaniye’ de Köy Grup Teknisyenliği binası yıkılıyor

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Mahallesinde yaklaşık 30 yıl önce yapılan Köy Grup Teknisyenliği binası ilgisizlik yüzünden yıkılmaya başladı. Bu güne kadar neredeyse hiç kullanılmayan iki katlı bina ilgi bekliyor.

Tarım Bakanlığınca 1993 yılında yapımı tamamlanan Köy Grup Teknisyenliği binası harabe haline geldi. Binanın hiç kullanılmadığını anlatan emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu, iki katlı binanın zemin katının Köy Grup Teknisyenliği , ikinci katının da lojman olarak tasarlandığını söyledi. Binanın yıkılmak üzere olduğunu anlatan Çavuşoğlu, “Bu bina Köy Grup Teknisyenliği olarak yapıldı Ancak, hiç kullanılmadı. Sadece bir iki yıl zeytin ilaçlama sezonunda işçiler konakladı. Bina ilgisizlikten yakılmak üzere. Bu bina değerlendirilebilirdi. Ama olmadı” dedi. Harabe haline gelen binanın kötü bir görüntü oluşturduğunu anlatan Pelitköy Muhtarı Hasan Vural da, çözüm bulunmasını istedi.

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