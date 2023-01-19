Burhaniye’ de kanalizasyon kazısı mahalleyi internetsiz bıraktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 5 gün önce meydana gelen kanalizasyon patlaması mahalleyi internetsiz bıraktı.

Ören Mahallesi Siteler Bulvarındaki kanalizasyon arızası 4 günlük bir çalışma sonucu giderilirken, kazılar sırasında bozulan internet hattı tamir edilemedi. 5 günden beri internetin kesik olduğunu anlatan Ramazan Şevik, “Kanalizasyon patlaması sırasında internetimiz gitti. Kanalizasyon arızası tamir edildi. Ancak, bizim internetimiz gelmedi. Soruyoruz, Bölgesel arıza var. Bu akşam gelecek diyorlar. Ama internet gelmiyor. Sorunun bir an önce giderilmesini bekliyoruz” dedi.

Mehmet Terlemezoğlu da, “Kanalizasyon için açılan çukurlar kapatıldı. Ama internet gelmedi” dedi. Cengiz Orcan da, “Yüzlerce insan internetsiz kaldı. Bir an önce arızanın giderilmesini bekliyoruz” dedi.