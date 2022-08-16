Burhaniye’ de kadın yazarlar okuyucuları ile buluştu

Burhaniye ilçesinde, yazar Belgin Sandıkçıoğlu Hancıoğlu ile Arzu Armağan Akkanatlı imza günü düzenledi. İskele de bir mekanda düzenlenen imza günü ilgi gördü.

Burhaniyeli yazar Belgin Sandıkçıoğlu Hancıoğlu ile Arzu Armağan Akkanatlı okurları ile İskele de buluştu. Kadın yazarlar okurları ile bir söyleşi programı düzenlerken, hemşeri için kitaplarını imzaladı. Ali Hamamcıoğlu’a ait bir mekanda düzenlenen etkinlik kitap severleri buluşturdu. Mehmet Aydalga’nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, sohbetler yapılırken, kitaplar imzalandı. Ali Hamamcıoğlu’na teşekkür eden Belgin Sandıkçıoğlu Hancıoğlu, “Bu gün hemşerilerimizle beraber, dostlarımız, arkadaşlarımızla beraber Ali Hamamcıoğlu’nun mekanında buluştuk. Güzel sohbetlerimizi yaptık. Arzu Armağan Akkanatlı yazar arkadaşımızla kitaplarımızı imzaladık. Lezzetli yemeklerimizi yedik. Katılımcılara ve işletme sahibi Ali Hamamcıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi. Arzu Armağan Akkanatlı da, ”Bu gün burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Doğduğum büyüdüğüm Burhaniye’deki güzel abilerimle ablalarımla, sevdiklerimizle çok güzel bir gün geçiriyoruz. Kitaplarımızı imzaladık. Bizim için çok anlamlı. Çünkü, artık çok fazla kalmadı eski ahbap tanıdık. Onlarla şimdi burada bir arada olmak bizi ayrıca çok mutlu etti. Belgin ablayla birlikte burada kitap imzalamak benim için ayrıca bir onur” diye konuştu. Organizasyona öncülük yapan Mehmet Aydalga da, “Yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi, yeni kitapları ile buluşturdular. Bizi mekanında konuk eden Ali Hamamcıoğlu’da teşekkür ediyorum” dedi.