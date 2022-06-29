Burhaniye’ de evin duvarındaki anlamlı resim ve yazı ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde, bir köy evinin duvarına çizilen anlamlı resim ve yazı ilgi odağı oldu. İlçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesinde Uğur Kahya’ya ait evin duvarına çizilen atlı Fatih Sultan Mehmet ve cami resmi ile Fatih’in anlamlı sözü büyük ilgi gördü.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı Mahallesinde Ergenç Çavuşoğlu tarafından çizilen resim ve anlamlı yazı ilgi odağı oldu. Uğur Kahya’ya ait evin duvarına Fatih Sultan Mehmet’in at üzerinde resmi ile Fatih Cami fotoğrafını çizen Çavuşoğlu, Fatih’in, “Onlar boğazı zincirleyecek kadar zekiyse, biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz” sözlerini yazdı. Duvardaki resim ve yazı büyük ilgi çekerken, pek çok vatandaş da tablonun fotoğraflarını çekti. Bir köyde böyle bir resmi görmekten çok mutlu olduğunu anlatan emekli din görevlisi Celal Beyazıt, “Bir Anadolu köyünde Peygamberimizin SAV müjdesine mazhar olmuş dedemiz Fatih ve yaptırmış olduğu caminin resmini burada görmek bizi duygulandırdı. Bunu çizen Ergenç Çavuşoğlu kardeşimize teşekkür ediyorum” dedi.