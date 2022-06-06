Burhaniye’ de dere ve deniz kirliliğine dikkat çekildi

Burhaniye Çevre Platformunun öncülüğünde dere ve deniz kirliliğine dikkat çekildi. Orjan Köprüsü yakınında Üyücek deresi kenarında gerçekleştirilen etkinlikte basın açıklamasını Avukat Filiz Sonsuz okurken, pek çok çevreci de destek oldu.

Basın açıklamasına İlçe merkezinden, Denetko’dan, Orjan’dan, İmko ve Haberkent sitelerinden çok sayıda vatandaşın yanında bazı site yöneticileri ile mahalle muhtarı da destek oldu. Basının yakın ilgi gösterdiği etkinlikte, çevreci vatandaşlar, okunan bildiriye sloganlar ve alkışlarla destek verdi. Bildiride dere ve deniz kirliliğine işaret edilerek bazı önlemler sıralandı ve ilgililerden körfeze sahip çıkılması istendi. Söz alan bazı vatandaşlar da kirlilikten şikayetlerini dile getirerek belediyelerin zaman geçirmeden önlem almasını istedi. Dere ve deniz kirliliğinin insan sağlığı üzerinde sorun oluşturduğunu dile getirilirken, olumsuz şartlardan su canlılarının etkilendiği, temiz su kaynaklarının kirlenmek üzere olduğu vurgulandı. 30 dakika süren etkinlik, olaysız bir şekilde sona ererken, bir daha toplanma kararı alındı.