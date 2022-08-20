Burhaniye’ de atık yağlar sokak hayvanlarına mama olacak

Burhaniye ilçesinde, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçede yaptığı çalışmalarla atık yağ toplama kampanyası düzenleyerek sokak hayvanlarına destek oluyor. İşyerleri ve konutlarda kullanılmış atık yağlarının geri dönüşümü için düğmeye basan Burhaniye Belediyesi, deniz ve çevre kirliğinin önüne geçmek için başlattığı kampanya ile atık yağları toplamaya başladı.

Burhaniye’de toplanan atık yağların geri dönüşüm firmalarına gönderilerek sokak hayvanlarına mama olarak kazandırılacağı açıklandı. Kullanılan atık yağların lavabo ve giderlere dökülmesi sonucu atık su borularının ve kanalizasyonların tıkanmasının yanı sıra, arıtma tesislerinin de veriminin düşmesini önlemek adına yapılan çalışmalar dahilinde geri dönüşüm varilleri oluşturan Belediye işletme ve muhtarlıklara bu varillerden dağıttı. Kampanyanın öncüsü Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yeraltı ve yer üstü sularının kirlenmesini önlemek amacıyla ilçemiz genelinde çevreye karşı duyarlı projelerimiz devam ediyor. Atık yağların geri dönüşümü için başlattığımız projemizle sokaklarda yaşayan hayvanlarımızın da mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızdan atık yağlar konusunda duyarlılık bekliyor ve muhtarlıklara bırakılan varillerimize atık yağlarını bırakmalarını rica ediyoruz. El birliği ile çevreye olan duyarlılığımızla geleceğimiz için güzel bir çevre bırakabileceğimizi ümit ediyorum” dedi.