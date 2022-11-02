Burhaniye Belediyesinden üniversitelilere çevre eğitimi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, İklim değişikliğinin önüne geçmek, sıfır atık ve çevre bilinci oluşturmak için Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA)’da çevre eğitimi düzenledi. Çevre eğitimine fakültede eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci ve öğretim görevlileri katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmeliğe uygun olarak çevre duyarlılığı konusunda çalışmalar yapan ve Balıkesir’de Sıfır Atık Belgesine sahip olan ilk belediyeler arasında yer alan Burhaniye Belediyesi, ilçede bulunan eğitim kurumlarında eğitimler vermeye devam ediyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Mühendisleri Barış Karalar ve Burcu Batur Baylan tarafından gerçekleştirilen ve 5 ana başlık üzerinden verilen eğitimlerde; çevre kavramı, çevre kirliliği ve sonuçları, iklim değişikliği, atık yönetimi ve sıfır atık konuları katılımcılara aktarılıyor. Eğitim kurumları arasında BUBFA’da verdiği eğitimlerine devam eden Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, fakülte içerisinde bulunan konferans salonunda Dekan vekili Prof. Dr. Oğuzhan İlban, öğretim görevlileri ve öğrencilere yönelik eğitimi de tamamladı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini birlikte sürdürebilmeleri çevreye verilen önemle ölçülebilir. Sosyal belediyeciliğin yanında yaşanabilir bir ilçe olmanın mücadelesini veriyoruz. Bizler çevre bilincini oluşturursak gelecek nesillerimizin yaşam alanlarını korumuş oluruz. Bunu da eğitimlerle sağlayabiliriz. Kirliliği önlemek temizlemekten daha ucuzdur.” dedi.