Burhaniye Belediyesinden üniversite öğrencilerine müjde

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı, Ali Kemal Deveciler’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik burs projesi hayata geçiyor.

Başkan Deveciler, Üniversite de okuyan ve Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan gençlere belediyenin imkânları dâhilinde karşılıksız burs verileceğini açıkladı. Başkan Deveciler açıklamasında, “Burhaniye Belediyesi olarak, yarınlarımıza şekil verecek olan geleceğin teminatı üniversiteli gençlere destek sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu amaçla bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran ve okumakta olan ilçe sınırlarımızda kendisi veya ailesi ikamet eden gençlere eğitim yardımı vereceğiz” dedi.

Ailelerin eğitim yüklerini bir nebze hafifletmek istediklerini söyleyen Başkan Deveciler, “Burhaniye Sosyal Etkinlik Merkezimizden, kreşlerimize kadar kurduğumuz çok sayıda tesislerle ilçemizdeki gençlere verdiğimiz eğitim desteğini ek bir hizmetle sürdürüyoruz. Yarının önemli noktalarında yer alacağına inandığımız üniversite öğrencilerimize imkânlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya devam edeceğiz. Gençlere inanıyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, www.burhaniye.bel.tr internet sitesinde başvuru için istenilen belgeleri görebilecek. Kayıt için gerekli evraklar ile 23 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Burhaniye Belediyesi Halk Masasına gelerek ön başvuru belgelerini doldurup, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne teslim edecek. Son Başvuru 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Bu tarihten sonra gelecek olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.