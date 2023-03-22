Burhaniye Belediyesi’nden liseli gençlere seminer

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’nce, Burhaniye’deki lise öğrencilerine güncel sorunlarla ilgili sosyal içerikli seminerler verilmeye devam ediliyor.

İlçede öğrenim gören lise öğrencilerine toplumsal farkındalıklarının arttırılması amacı ile Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerine iki gün süre ile seminer verildi.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) dahilinde “Akran Zorbalığı ve Öfke Kontrolü” konulu seminerde Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli Sosyolog Deniz Akcan Orcan, gençler arasında fiziksel ve duygusal olarak artan şiddet eğilimleri ve bunun çözümleri ile ilgili öğrencilerle sohbet etti.

Daha önce de kadına şiddet ile mücadele günü etkinlikleri dahilinde Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan meslek tanıtımı, öfke ve stres yönetimi semineri ile ilgili liseli gençlere seminer düzenleyen Burhaniye Belediyesi, ilçedeki okulların taleplerine istinaden planlanan ve eğitimin bir parçası olan kişisel gelişim ve sosyoloji alanında uzman personeli ile tüm öğrencilerin yanında olmak için çalışmalara devam ediliyor.