Burhaniye Belediyesi memur maaşlarına iyileştirme yaptı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, bir kez daha sosyal belediyecilik örneği sergileyerek Burhaniye Belediyesi yetkili sendikası Tüm Bel-Sen ile belediyede çalışan memurların haklarını arttırdığı bir yıllık sözleşme imzaladı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Tüm Bel-Sen Balıkesir Şube Başkanı İlker Omar Demiray, sendika yöneticileri ve personeller katıldı.

Sözleşme dahilinde belediyede görevli tüm sözleşmeli ve kadrolu devlet memurlarına; yemek yardımı, ulaşım yardımı, bayram ikramiyeleri, öğrenim yardımları, evlenme yardımları ile çeşitli kalemlerde iyileştirmeler yapıldı.

Türkiye’de memurların hayat standartlarının düştüğünün farkında olduklarını belirten Başkan Deveciler, "Bu ekonomik durumda, memur arkadaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatacağımızı düşünüyoruz, biz bir ekibiz, personellerimizin haklarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni sözleşmemiz hayırlı olsun" dedi.

Balıkesir’de 2023 yılının en iyi sözleşmesini Burhaniye Belediyesi ile imzaladıklarını ve Başkan Ali Kemal Deveciler’in destekleri için teşekkür ettiklerini belirten Tüm Bel-Sen Balıkesir Şube Başkanı İlker Omar Demiray "2 yıl önce yaptığımız sözleşmeden sonra bu yılda en iyi sözleşmeyi yapmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.