Burhaniye Belediyesi Denetim Komisyonu çalışmalarına devam ediyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Denetim Komisyonu incelemelerini sürdürüyor. Burhaniye Belediyesi Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmalarına Denetim Komisyonu’nda yapılan incelemelerle devam ediyor.

Oktay Erbalaban’ın başkanlığını yaptığı komisyonda üye olarak Meclis Üyeleri; Çiğdem Karasakal Avcu, Hasan Metin, Cemal Akkılınç, Mehmet Çakır görev yapıyor. Mali Hizmetler Müdürü Şakir Akova ve Muhasebe Yetkilisi Sertaç Sevim’in de katıldığı komisyon toplantılarında 2022 mali yılı ile ilgili veriler inceleniyor. Ocak 2023 toplantısında Belediye Meclisinin almış olduğu karar ile 2022 Mali Yılı Denetim Komisyonu 25 Ocak 2023 tarihi itibariyle çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar tamamladıktan sonra rapor hazırlayacak olan Komisyon, raporu Nisan ayı Meclis toplantısında Belediye Meclisine sunacak.