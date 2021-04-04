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Burhaniye Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

Burhaniye Belediyesi’ne ait 2020 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

BALIKESİR 04.04.2021, 12:08
Burhaniye Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

Burhaniye Belediyesi’ne ait 2020 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

2020 yılına ait faaliyet raporuyla birlikte Denetim Komisyonu raporunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca meclis başkan vekillikleri ve katip encümen üyeleriyle birlikte komisyonlara üye seçimleri de gerçekleştirildi. Burhaniye Belediyesi hizmet binasında bulunan meclis salonunda yapılan toplantı tedbirler gereği seyircisiz olarak yapıldı. Toplantıda ilk olarak Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan Burhaniye Belediyesi 2020 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini içeren raporun görüşülerek bilgiler verildi. Meclis üyelerinin Denetim raporuyla ilgili yaptıkları konuşmalar sonrası 2020 yılı Belediye Faaliyet Raporu görüşmelerine geçildi. Faaliyet Raporu görüşmelerinde Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis başkanlığını Bülent Başaran’a devretti.

2020 yılı raporu görüşmeleri sonrası rapor belediye meclisinde oylandı. Yapılan oylamayla Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis daha sonra Meclis Başkan vekilleri ve Katip üyelerini seçti. Yapılan seçimlerde 1. Meclis Başkanvekilliğine Bülent Başaran seçilirken Katipliğe ise Elvan Aslan, Serap Uysal seçildi.
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