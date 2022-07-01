Burhaniye Belediye personeline Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Burhaniye Belediyesi’nde belediye personeline yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim semineri verildi. Burhaniye Belediyesi’nin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü proje dahilinde belediye personeline, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin katılımının sağlanması çalışması ile ilgili eğitim semineri verildi.

Personelin uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu gibi durumlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği anlatıldı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitime belediye personeli katılım sağladı.