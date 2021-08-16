Burhaniye 2. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Balıkesir ve yöresinin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan 2. Burhaniye Kitap Fuarı görkemli bir törenle kapılarını kitap severlere açıyor. 18 Ağustos’ta başlayacak ve 5 gün sürecek fuar, 70 yayınevi 100 aşkın yazar, tiyatrocu, gazeteci ve siyasetçiyi ağırlayacak. “Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba” sloganı ile yapılacak fuarın Onur Konuğu ise şair Ahmet Telli.

Dünyaca ünlü doğal sit alanı olan Ören Meydanında 18-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek fuar, tarihle kitabı sanatseverlerle buluşturacak.

Yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve siyasilerin katılacağı 2. Burhaniye Kitap Fuarı 22 Ağustos’ta sona erecek.

Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş, Buket Uzuner, Haydar Ergülen, Kahraman Tazeoğlu, Barış İnce, Öner Yağcı, Erdoğan Aydın, Şeyhmuz Diken, Işık Öğütçü, Kamuran Akdemir, Süreyya Akçay gibi edebiyatçıların yanı sıra, Uğur Dündar, Ayşenur Arslan, Can Ataklı, Saygı Öztürk, Gürkan Hacır, Serhan Asker gibi gazeteciler fuarda söyleşilere katılarak kitaplarını imzalayacak.

Fuarda ayrıca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Yerelden İktidara konulu söyleşi gerçekleştirecekler.

Geniş kapsamlı yapılacak olan fuar Ören’le sınırla kalmayarak, İskele Limanda da eş zamanlı devam edecek. Grup Pera, Cengiz Özkan, Muzaffer Özdemir ve Songül Bulur gibi sanatçılarda konserler verecek.

Fuarın açılışında CHP PM Üyesi Yaşar Seyman, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Oğuz Kaan Salıcı birlikte yer alacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Burhaniye’yi kültürün ve sanatın başkenti yapma yolundaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın en güzel yansımalarından biri olan kitap fuarımız kültür, sanat ve edebiyat adına eşsiz paylaşımların yapılacağı güzel bir organizasyon olacak. Tüm okurları ve sanatseverleri fuarımıza bekliyor, keyifli zamanlar diliyoruz” dedi.