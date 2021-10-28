Burhan Erdayı İlkokulu Kindergarten-our priority projesi ile Romanya’da

Altıeylül ilçesine bağlı Burhan Erdayı ilkokulu Kindergarten-our priority projesi ile Romanya’ya gitti.

Romanya’nın Covasna iline bağlı Sfântu Gheorghe ilçesinde yer alan Scoala Gimnaziala Kalnoky Ludmilla okulunu ziyaret eden Burhan Erdayı İlkokulu öğretmenleri Okul öncesi çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin kendi duygularını davranışları yönetmelerini sağlamak, ve başkalarına karşı anlayış ve empati gösterme becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir projeyi hayata geçirdiler.

Burhan Erdayı ilkokulu İngilizce öğretmeni Serap Semerci proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Okul öncesi öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte yürütülen Primary Socialization in Kindergarten-our priority adlı K229 (Okul Ortaklığı) Erasmus+ projemizi Romanya, Portekiz ve Macaristan ile birlikte yürütmekteyiz. Projemizin ilk hareketliliğini 10-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Romanya’da gerçekleştirildi. Okul öncesi öğretmenleri Ayşe Karakoç ve Neslihan Batur proje çalışması için Romanya’nın Covasna iline bağlı Sfântu Gheorghe ilçesinde yer alan Scoala Gimnaziala Kalnoky Ludmilla okulunu ziyaret ettiler ve ortaklarıyla birlikte etkinliklere katıldılar. Projemizin amaç Okul öncesi çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin kendi duygularını davranışları yönetmelerini sağlamak, ve başkalarına karşı anlayış ve empati gösterme becerilerini kazandırmaktır” dedi.