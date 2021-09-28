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BUBYO’ya hayırlı olsun ziyareti

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze başladı. Burhaniyeli bürokratlar okul müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmaya başladı.

BALIKESİR 28.09.2021, 13:31
BUBYO’ya hayırlı olsun ziyareti

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze başladı. Burhaniyeli bürokratlar okul müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmaya başladı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.Mehmet Oğuzhan İlban’ı ziyaret eden Jjandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ve İlçe Cezaevi Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Konuklarını makamında ağırlayan Prof. Mehmet Oğuzhan İlban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlban, yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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