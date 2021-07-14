BUBYO 2021 yılı yaz dönemi stajyerlerini uğurladı

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(BUBYO)Mezun İstihdam Ofisinin çalışmaları kendi bünyesinde yer alan BUBYO Uygulama Oteli’nde de sürüyor. Öğrencilerini sektöre hazırlamak adına Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen çalışmaların kış dönemi sonrası yaz dönemi ilk ayağı olan Haziran ayı staj eğitimi tamamlandı.

2021 yaz döneminin ilk staj döneminde stajlarını başarı ile tamamlayan 7 stajyer öğrenci, sektörün yeni fertleri olarak uğurlandı. BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın makamında gerçekleştirilen uğurlamada yönetim kadrosu da hazır bulundu. Müdür İlban öğrencileri ile sohbet etti. Staj döneminin nasıl geçtiği ile ilgili sohbette kısa bir sınav yapmayı da ihmal etmeyen İlban, “Sizler artık sektörü tanımış, bugün tüm turistik tesislerde rahatça çalışabilecek kişiler oldunuz. Burada aldığınız hem teorik hem uygulamalı eğitimi sektör faaliyetlerinde göstereceksiniz. Eminim ki her biriniz çok başarılı kişiler olarak hayata devam edeceksiniz. Öğrencilerimiz yalnızca eğitim-öğretim zamanında değil, mezun olduktan sonrada bizim öğrencimizdir. BUBYO ailesinin bu şekilde gelişerek büyümesi beni en çok mutlu eden şeylerden biri. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Öğrencilere teşekkür belgelerini veren İlban, Temmuz ve Ağustos aylarında da toplam 35 öğrencinin stajyer olarak eğitimlerinin tamamlayacağı BUBYO Uygulama Otelinin, tüm yıl boyunca Türkiye’nin her yerinden misafirlerini ağırlamaya devam edeceğini söyledi.