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BUBFA’da öğrencilere finans sektörü eğitimi

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri için, Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde “Sermaye Piyasasında Yatırım ve Kariyer” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Sermaye Birliği Genel Sekreteri Serdar Sürer, Türkiye Sermaye Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış Yatırım Danışmanı ve Bireysel Portföy Yönetim Müdürü Gökçe Arslan, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İnsan Kaynakları, Hukuk ve Yönetim Organizasyon Müdürü Halil Eski ile bankacılık ve finans sektör temsilcileri olarak yer aldılar.

BALIKESİR 15.05.2022, 12:30
BUBFA’da öğrencilere finans sektörü eğitimi

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri için, Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde “Sermaye Piyasasında Yatırım ve Kariyer” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Sermaye Birliği Genel Sekreteri Serdar Sürer, Türkiye Sermaye Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış Yatırım Danışmanı ve Bireysel Portföy Yönetim Müdürü Gökçe Arslan, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İnsan Kaynakları, Hukuk ve Yönetim Organizasyon Müdürü Halil Eski ile bankacılık ve finans sektör temsilcileri olarak yer aldılar.

Etkinlikte ayrıca Fakülte Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım, Finans ve Bankacılık Bölümü Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Ayşegül Yıldırım Kutbay, Bölüm hocaları Doç. Dr. Soner Akkaç, Doç. Dr. Sevgi Sezer, Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu, fakülte mensubu diğer akademisyenler, Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri ile bankacılık ve finans sektörüne ilgi duyan lisans ve lisansüstü diğer öğrenciler hazır bulundu. Söyleşide, Türkiye Sermaye Birliği Genel Sekreteri Serdar Sürer, “Sermaye piyasasının işleyişi ve kariyer planlaması” konusunda, Türkiye Sermaye Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür “Sermaye Piyasalarında Eğitim, Kariyer ve İstihdam olanakları” konusunda, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Satış Yatırım Danışmanı ve Bireysel Portföy Yönetim Müdürü Gökçe Anslan “ Portföy oluşturma, yatırım çeşitleri ve olanakları” konusunda ve son olarak, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İnsan Kaynakları, Hukuk ve Yönetim Organizasyon Müdürü Halil Eski, “sektörde kariyer olanakları ve gerekli nitelikler” konusunda öğrencilere bilgiler verdi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yoğun olarak ilgi gösterdiği “Sermaye Piyasasında Yatırım ve Kariyer” temalı bu etkinlikle birlikte öğrencilerin bu konuya ilişkin merakları giderildi. Katılımcılara çiçek ve teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardandan etkinlik sona erdi. BUBFA Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban gerçekleştirilen bu etkinliğe ilişkin ülarak, “Burhaniye Uygulamalı bilimler fakültesi olarak birçok alanda olduğu gibi bankacılık ve finans alanına yönelik de birçok etkinliğe ev sahip yapmaya çalışıyoruz. Akademisyen arkadaşlarımızın öğrencilerimizin finansal okur-yazarlığına yönelik yapılmış olan çalışmaları ne kadar değerli ve önemli olduğunun farkındayız. Bizler de sektörün öncü temsilcilerini öğrencilerimizle buluşturarak onların iyi yerlere gelmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda bizleri bugün yalnız bırakmayarak gelen çok değerli konuklarımız da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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