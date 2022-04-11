BUBFA’da İftar Yemeği ilgi gördü.

Burhaniye’de kurum içerisindeki birlik ve beraberliğin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışanlar arasında kaynaşma ortamı oluşturmak amacıyla uzun bir aradan sonra Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) akademik, idari ve Eğitim Uygulama Tesisi personeli Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. BUBFA Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban katılımcılara teşekkür etti ve Ramazan ayını kutladı.

Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Gerçekleştirdiğimiz yoğun hazırlık döneminden sonra fakülteye dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak eğitim ve öğretim hayatımıza artık BUBFA olarak devam etmekteyiz. Sizlerle birlikte her geçen gün büyümeye devam eden BUBFA ailesinin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle özel günlerde bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde olmak bizler için gurur verici. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben eşinizle dostunuzla nice nice Ramazanlara diyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.