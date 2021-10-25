Bu muhtar alkışlanır

Burhaniye ilçesinde, Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey, mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine sahip çıkarak takdir topluyor.

Aynı zamanda berberlik yapan muhtar Yalçın Kocabey, ihtiyaç sahiplerinden ücret almazken, sıkıntısı olanları kaymakamlık ve belediyedeki sosyal yardım müdürlüklerine götürüyor. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Yalçın Kocabey, “Mahallemizde 6 bin 283 kişi yaşamaktadır. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaymakamlıkta ve belediyede sosyal yardımlaşma müdürlükleri var. İhtiyaçlı vatandaşlarımızı Kaymakamlık ve belediye götürüp yardım almalarını sağlıyoruz. Kimsenin aç ve açık kalmaması için çalışıyoruz” dedi.