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Bu da motosikletli çoban

Burhaniye ilçesinde, eski yıllarda eşek ve atla hayvan peşine giden vatandaşlar, son yıllarda motosiklet kullanmaya başladı. Kırsal Karadere ve Korucaoluk Mahallelerinde çok sayıda genç motosikletle yaylaya gidip gelirken, Hacbozlar Mahallesindeki 22 yaşındaki Basri Yılmaz’da motosikletli çobanlar arasına katıldı.

BALIKESİR 08.10.2021, 14:52
Bu da motosikletli çoban

Burhaniye ilçesinde, eski yıllarda eşek ve atla hayvan peşine giden vatandaşlar, son yıllarda motosiklet kullanmaya başladı. Kırsal Karadere ve Korucaoluk Mahallelerinde çok sayıda genç motosikletle yaylaya gidip gelirken, Hacbozlar Mahallesindeki 22 yaşındaki Basri Yılmaz’da motosikletli çobanlar arasına katıldı.

Geçtiğimiz yıl satın aldığı saanen keçilerinin çobanlığını yapan Yılmaz, motosikletlerin çobanların işini kolaylaştırdığını söyledi. Hacıbozlar da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının iyi olduğunu anlatan Yılmaz, işini severek yaptığını söyledi. Keçileri çok sevdiğini anlatan Basri Yılmaz, “Eski yıllarda koyun sürüsü otlatıyordum. Geçtiğimiz yıl saanen keçilerini satın aldım. Bunların süt verimi çok iyi. Keçileri köy çevresinde otlatıyorum. Şimdi her yere yol gittiği için de çobanlık kolaylaştı. Keçilerin peşine giderken motosiklet kullanıyorum. Benim gibi çok sayıda vatandaş motosiklet kullanıyor. İşimi severek yapıyorum” dedi.

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