Briç Milli takım oyuncusu Kandolu Burhaniye’ye geliyor

Burhaniye ilçesinde, briçte Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası’nın hazırlıkları devam ederken, milli takım oyuncusu Dr.Özlem Kandolu’nun da katılacağı açıklandı. Şampiyonaya 7 ilden ekiplerin geleceğini anlatan Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal, Dr.Özlem Kandolu’nunda yarışmaya katılacağını söyledi.

Burhaniye ilçesi, briçte Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonaya 7 ilden ekiplerin katılacağını anlatan Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal, “Burhaniye’de briç sporu çok seviliyor. Bu nedenle bu güne kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptık. 13-14-15 Mayıs tarihlerinde de Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Şampiyonaya milli takım oyuncusu Dr. Özlem Kandolu da katılacak. Şampiyonanın büyük ilgi göreceğine inanıyorum” dedi.