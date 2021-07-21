Bor Karbür Tesisi 29 Ekim’de açılacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma’ya çifte bayram müjdesi verdi.

AK Parti İlçe Teşkilatının bayramlaşma programına katılan Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma’daki yatırımlar hakkında bakanlarla devamlı görüştüklerini belirterek, “Bölge milletvekilleri olarak Bandırma’daki yatırımların takipçisiyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci yatırımları sekteye uğrattı. Müsilaj konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marmara Denizi çevresindeki tüm fabrikalar mercek altına alındı. Bandırma’ya yeni bir hastane kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalarımız devam ediyor ” dedi.

Güç Laboratuvarı için 2022 baharında temel atılacak

Bandırma için çok önemli bir yatırım olan Güç Laboratuvarı’nın Ömerli Mahallesi’nde yapılacağını belirten Subaşı, “Bir süre Güç Laboratuvarlarının Sakarya ya da Eskişehir’e kaydırılacağı yönünde doğru olmayan haberler çıksa da bu önemli yatırım mutlaka Bandırma’da yapılacak. 2022 yılının bahar aylarında Güç Laboratuvarının temelini Bandırma’nın Ömerli Mahallesi’nde atacağız. Yine önemli bir yatırım olan bor karbür tesisleri de 29 Ekim’de açılacak. İnşaatı devam eden Kültür Merkezinde firmalar yüzünden sıkıntılar yaşadık. Firmalar aldıkları hakedişleri ne yazık ki başka yatırımlarına kaydırabiliyor. İhaleler konusunda daha dikkatli olmak zorundayız. Hak edişleri sadece hangi ihale için verildi ise o ihale kullanmalıdırlar" diye konuştu.